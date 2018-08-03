Основным событием вчерашнего дня стала новость о внесении в Сенат США законопроекта "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" о введении новых санкций в ответ на "продолжающееся вмешательство РФ в американские выборы, пагубные действия в Сирии и агрессию в Крыму". Законопроект подготовлен совместно представителями как республиканцев, так и демократов, по мнению которых действующий санкционный режим не смог остановить РФ от вмешательства в выборы в Конгресс, намеченные на ноябрь 2018 г.; целью законопроекта является наложение "сокрушительных санкций и других мер на путинскую Россию".

Помимо очередных санкций в отношении круга российских лиц, близких к Кремлю, а также создания препятствий для проведения кибератак со стороны РФ, документ предполагает "запрет на любые транзакции с новым суверенным долгом РФ, а также ужесточение санкций в отношении инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые российскими государственными компаниями".

Вчерашняя реакция на новость выглядит умеренной: доходности ОФЗ прибавили 10 б.п. (в частности, выпуск 26225 ушел выше 8%), рубль ослаб на 50 коп. до 63,4-63,5 руб./долл.

Напомним, что это уже не первая попытка некоторых американских политиков провести через Конгресс законопроект об ужесточении санкции в отношении РФ, отражающая внутриполитическую борьбу в США в преддверии выборов. Однако после включения РУСАЛа в список SDN в апреле, включение госбумаг РФ в санкционный список стало восприниматься иностранными инвесторами в качестве базового сценария, о чем свидетельствует резкое сокращение их позиций в госдолге (в размере 6,7 млрд долл. во 2 кв.).

Отметим, что во 2 кв. из ОФЗ нерезиденты вывели 370 млрд руб. (остаток составил 1,98 трлн руб., или 28,2% от всего рынка), при этом с начала апреля до конца июня кривая доходностей сдвинулась вверх на 70-85 б.п., что не сильно контрастирует с общим повышением доходностей, наблюдавшимся на других рынках GEM (ОФЗ были заметно хуже долгов Индии и Мексики, но лучше долгов Турции и Бразилии).

По нашему мнению, более сильному росту доходностей воспрепятствовали локальные инвесторы, которые выставляли "твердые биды" (за счет пенсионных средств и, возможно, дешевой ликвидности от ЦБ РФ) во 2 кв. и нарастили позицию в ОФЗ на 590 млрд руб. Таким образом, потенциал для дальнейшего роста доходностей ОФЗ в случае введения на них санкций определяется способностью/желанием локальных инвесторов покупать.

На наш взгляд, на текущих уровнях доходностей ОФЗ все еще не выглядят интересными для локальных банков (премия к RUONIA должна быть не ниже 100 б.п. против текущих 90 б.п. по самым длинным выпускам). Мы считаем, что при прочих равных (т.е. доходности локальных долгов других GEM не меняются, локальные инвесторы продолжают покупать ОФЗ, Минфин больше не доразмещает старые выпуски) потенциал для роста доходностей ОФЗ составляет 25-50 б.п., при этом без "твердых бидов" от некоторых локальных инвесторов доходности могут подскочить на 1-2 п.п. на волне сокращения нерезидентами своих позиций (compliance может не позволить держать даже старые выпуски).