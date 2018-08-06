Анонсированный Минфином объем интервенций в августе оказался близок к нашим ожиданиям (ведомство купит валюты на 383,2 млрд руб., или 6 млрд долл., а дневной объем составит 16,7 млрд руб.). Средняя цена нефти Urals с начала года приблизилась к 70 долл./барр., и, если она удержится на этом уровне до конца года, объем допдоходов (и интервенций) за год составит 4 трлн руб. За 8 месяцев Минфин купит валюты на 2,54 трлн руб. (42,3 млрд долл.), соответственно, в оставшиеся месяцы покупки могут составить 1,46 трлн руб., или 23 млрд долл. по текущему курсу (~370 млрд руб./мес.). Отметим, что собственный план Минфина по допдоходам сейчас выглядит излишне консервативным, т.к. предполагает среднюю цену на нефть по году 61,4 долл./барр. (для этого в августе-декабре средняя цена нефти должна быть ~50 долл./барр.).