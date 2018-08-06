Недавно Росстат опубликовал отчет о доходах и расходах населения за 2 кв. 2018 г. Мы обратили внимание на несколько фактов:

1) динамика всех номинальных зарплат по экономике (включая «серые») остается гораздо скромнее, чем у работников организаций (тот показатель, который публикуется Росстатом на ежемесячной основе и показывает зарплату чуть более 60% занятых): 5-6% против 10-12% в среднем с начала года;

2) обязательные платежи (% по кредитам, налоги и т.п.) продолжают расти уже на протяжении последних нескольких лет — во 2 кв. 2018 г. они достигли максимального номинального роста с конца 2014 г. (10% г./г.), а их вклад в расходы населения увеличился до 2 п.п., что достаточно ощутимо при относительно низких номинальных темпах роста доходов (5% г./г. за 2 кв. 2018 г.). Рост обязательных платежей, на наш взгляд, связан, прежде всего, с платежами по кредитам и является одним из факторов, который тормозит потребительские расходы.

3) с каждым кварталом население все меньше и меньше сберегает. Но в 1-2 кв. 2018 г., когда доходы населения резко подскочили в связи с предвыборными выплатами, темпы сокращения расходов на сбережения несколько сократились — неожиданные доходы люди предпочли частично сберечь. Впрочем, это, на наш взгляд, разовое явление, и в перспективе люди вновь вынуждены будут сокращать свои отчисления на сбережения.

В целом данные говорят о том, что состояние доходов населения остается слабым, а оптимистичная динамика зарплат не должна вводить в заблуждение при оценке ситуации в потребительском секторе.