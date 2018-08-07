По данным Росстата, инфляция в июле составила 2,5% г./г. (2,3% г./г. в июне). В сегменте непродовольственных товаров и услуг не произошло заметных изменений, однако продовольственная дефляция июня (-0,2% г./г.) сменилась ростом цен (0,5% г./г.). В числе основных факторов этого разворота — цены на мясо (их рост после многомесячной дефляции г./г. связан в т.ч. со вспышкой птичьего гриппа в ряде российских регионов) и относительно слабая дефляция в сегменте фруктов и овощей.

При этом стоит отметить, что стресс последних месяцев (на фоне ослабления рубля и роста цен на бензин), судя по сезонно-сглаженным данным, практически ушел: если в апреле-июне ИПЦ находился на повышенных уровнях 0,4-0,5% м./м., то в июле снизился до 0,029% м./м., что близко к нормальным значениям. Если сезонно-сглаженные темпы роста цен сохранятся на этом уровне до конца года, то инфляция в сентябре достигнет 3,2% г./г., а в декабре — 3,7% г./г. (что соответствует нашему базовому прогнозу).

Пока различные оценки базовой инфляции сохраняются выше общей. Так, инфляция без продуктов питания близка к 4% на протяжении последних трех месяцев (3,8% г./г. в июле), а без плодоовощной продукции на данный момент вышла на уровень 3% (ниже него она находилась с октября 2017 г.). Подчеркнем, что сейчас инфляция остается низкой в большей степени из-за сегмента продуктов питания, и из-за них мы, скорее всего, увидим сезонно низкие темпы м./м. в августе и сентябре.

Хороший урожай может стать фактором для снижения ключевой ставки ЦБ, однако с учетом прогнозируемого ускорения инфляции, а также в свете назревающих геополитических рисков вероятность снижения ключевой ставки в этом году уменьшается.