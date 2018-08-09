По данным Росстата, недельная инфляция с 31 июля по 6 августа осталась на нулевом уровне. Впрочем, для начала августа характерна сезонная дефляция, поэтому нулевой темп роста цен в этот период выглядит повышенным. Для сравнения, в начале августа 2017 г. среднедневная дефляция была на уровне —0,015%, что в целом заметно меньше текущих нулевых значений. Из-за этого годовые темпы роста, по нашим оценкам, ускорились до 2,6% г./г. против 2,5% по итогам июля, что полностью укладывается в наши ожидания.

Отметим, что наблюдаемая динамика пока никак не отражает ослабление рубля на этой неделе, а связана с ускорением цен на мясо в последние недели, а также с достаточно слабой дефляцией в плодоовощном сегменте. В ближайшие месяцы годовые темпы инфляции будут повышаться и к концу года, по нашим оценкам, достигнут 3,7% г./г., как за счет эффекта низкой базы прошлого года, так и за счет фундаментальных факторов (ослабление рубля и ранняя реакция цен на ожидаемое повышение НДС).

Мы полагаем, что шансы на снижение ключевой ставки в этом году (особенно на фоне развития негативных событий по санкциям против России, и связанного с этим ослабления рубля) пока выглядят низкими.