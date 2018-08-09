Отдельно стоит отметить опубликованный вчера ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", в котором регулятор отмечает наличие высокого потенциала у банков, НПФ и СК для наращивания позиций в ОФЗ (порядка 600 млрд руб. в год).

По нашему мнению, доходности ОФЗ с учетом возросших рыночных рисков еще не выглядят привлекательными для банков.

По-видимому, вся надежда на средства НПФ, однако их приток весьма ограничен из-за изменения пенсионной системы (в частности, накопительная система заморожена, новые поступления идут на выплаты текущим пенсионерам).

Тем не менее, в период распродаж ОФЗ нерезидентами во 2 кв. локальные инвесторы нарастили вложения в госбумаги на 590 млрд руб., при этом, по данным РСБУ, банки не увеличили свою позицию, то есть некредитные финансовые организации, скорее всего, выступили основными покупателями.

Однако возникает вопрос: откуда у них нашелся такой большой объем рублевой ликвидности. Мы не исключаем, что одним из источников средств может быть ликвидность банков ФКБС, полученная ими от ЦБ по льготной ставке.