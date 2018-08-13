За последние несколько дней ослабление рубля к доллару составило более 7%. Впрочем, если курс стабилизируется на текущих уровнях до конца августа, то ослабление м./м. окажется ~6% м./м., что будет сопоставимо с эффектом от санкций против РУСАЛа, введенных в начале апреля. Тогда эффект переноса на инфляцию мы оценивали в 0,2-0,3 п.п. к годовой оценке, и приблизительно такое же влияние может быть от текущего ослабления. Мы сохраняем свой прогноз по инфляции в 3,7% г./г. на конец года.

Напомним, что заметная реакция инфляции проявляется лишь при существенном (>10% м./м.) ослаблении рубля к доллару, чего пока не случилось. Однако с учетом повышенной волатильности на валютном рынке мы полагаем, что инфляционные риски в перспективе до конца года все же заметно возросли. В подобных условиях риторика регулятора приобретает все более осторожный характер, хотя пока ЦБ не комментирует конкретные инфляционные эффекты от происходящего сейчас ослабления рубля (так, в своем обзоре по инфляции за август он концентрирует внимание на специфических факторах продовольственного сектора и апрельском ослаблении рубля).

Интересно, что вместо ЦБ инфляционные риски прокомментировал А. Силуанов: по его оценкам, дальнейшее ослабление рубля может выразиться в дополнительном росте инфляции на 0,5 п.п., что с учетом прочих факторов может вывести инфляцию на 4% г./г. к концу года. Прогноз ЦБ по инфляции остается прежним (3,5-4% г./г. на конец 2018 г.), но мы полагаем, что снижение ключевой ставки до конца года становится все менее вероятным, учитывая возросшие внешние риски.