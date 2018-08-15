За последние два дня рубль продемонстрировал заметное укрепление (с 69,5 руб. до текущих 66,6 руб. за долл.), что обусловлено, на наш взгляд, главным образом приостановкой покупок валюты Минфином, а также общим восстановлением валют развивающихся стран (катализатором для фиксации прибыли по коротким позициям выступил отскок турецкой лиры).

Принимая во внимание негативную динамику рубля с начала августа, большое число налогоплательщиков, скорее всего, не конвертировали валюту заранее под предстоящую уплату налогов, в ожидании более слабого рубля. Как следствие, в дни, близкие к уплате налогов (НДС, НДПИ 27 августа, налог на прибыль 28 августа в сумме 1,3 трлн руб.), может произойти заметное укрепление рубля в отсутствие негативных новостей на тему санкций против РФ. Однако в случае заметного укрепления (ниже 65 руб.) вероятно возобновление интервенций.

Таким образом, в ближайшие дни могут сложиться интересные условия для покупки долларов за рубли (с целью >67 руб./долл.).