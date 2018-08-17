Газпром нефть (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовала сильные результаты за 2 кв. 2018 г. Выручка выросла на 19% кв./кв. до 617 млрд руб., EBITDA — на 37% кв./кв. до 167,5 млрд руб., чистая прибыль — на 39% кв./кв. до 103 млрд руб. Несмотря на сезонный рост капвложений на 28% кв./кв. до 91 млрд руб., свободный поток взлетел в 3 раза до ~36 млрд руб., и общий долг сократился на 5% до 675 млрд руб. Произошло резкое сокращение краткосрочного долга на 42% кв./кв. до 68,6 млрд руб. (полностью покрывается денежными средствами, 72 млрд руб.). Чистый долг/EBITDA LTM за кв. снизился до 1,1х с 1,3х. Менеджмент подтвердил, что компания не планирует наращивать капвложения, а резкий рост свободного потока будет транслироваться в повышение дивидендов, т.к. текущая долговая нагрузка находится на комфортном уровне.

По нашим оценкам, Газпром нефть в 2018 г. профинансирует капвложения (360 млрд руб.) и дивиденды (90-95 млрд руб.) из операционного потока (480-500 млрд руб.), а краткосрочный долг, скорее всего, будет рефинансирован (менеджмент считает нецелесообразным дальнейшее снижение долга). Компания будет рассматривать проекты для вложения свободных средств и развития бизнеса, но, вероятно, решение по новым проектам будет принято не ранее 2019 г. Бонды SIBNEF 22 выглядят дорого, котируясь с дисконтом 23 б.п. к бумагам GMKNRM 22 (YTM 5,6%).