В конце прошлой недели индексы американских акций восстановили большую часть позиций, утраченных накануне (+0,24% по S&P), несмотря на сохранение угрозы торговой войны с Китаем (судя по жестким заявлениям, китайская сторона не готова безропотно принять условия для мирного решения конфликта). Обесценение акций Tesla (на 22% от своего максимума) после заявлений о том, что компания может стать непубличной, не стало катализатором продажи акций высокотехнологичного сегмента. Участники по-прежнему не верят в масштабную коррекцию американского рынка, поэтому наблюдается лишь перекладывание из одних акций в другие без вывода капитала с рынка.

Помимо внешних присутствуют еще и внутренние риски в США, обусловленные приближением промежуточных выборов в Конгресс (полностью переизбирается Палата представителей, а также часть сенаторов). По некоторым опросам, у демократов есть высокие шансы занять большинство в Палате представителей, что может усилить разногласия внутри партии Республиканцев (не все из них разделяют внешнеторговую политику президента) и создать препятствия Д. Трампу в реализации его инициатив. При этом расследования о наличии российского следа в президентских выборах могут вспыхнуть с новой силой (вероятно усиление санкционного режима в отношении РФ).