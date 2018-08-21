В свете переговоров США и Китая повышаются надежды на то, что эскалации торговой войны удастся избежать. В России вероятность введения налога на сверхприбыль снижается (первый вице-премьер Силуанов заявил о его нецелесообразности, отметив возможное снижение уверенности бизнеса в политике властей). Тем не менее в отсутствие позитивных сюрпризов в центр внимания рынков могут вернуться мировые центробанки (протокол прошлого заседания FOMC в среду, решение ЕЦБ в четверг): оба регулятора заявили о планах плавного ужесточения монетарной политики, несмотря на внешние факторы (риск пошлин, Турция). Кроме того, влияние на ход торгов может оказать ежегодная встреча представителей центробанков в Джексон-Хоуле (в пятницу), на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Нефть и газ

Транснефть: Дивиденды за 2018 г. могут снизиться – негативно. Поскольку в 2018 г. давление на чистую прибыль, вероятно, окажет отрицательная валютная переоценка, применение коэффициента выплат 25% по МСФО приведет к значительному уменьшению дивидендов. Более того, даже при ожидаемой инвесторами выплате 50% по МСФО роста к спотовому уровню не будет.

Металлургия и добыча

Правительство выступает против налога на сверхприбыль. Обсуждение дополнительного налогообложения российских металлургических, горнодобывающих и химических компаний продолжается. Мы подтверждаем наш взгляд, что введение налога на сверхдоходы в своей изначальной форме маловероятно.

Финансовый сектор

Сбербанк: Прогноз 2К18 по МСФО – еще один сильный квартал. Акции Сбербанка просели на фоне опасений по поводу новых санкций, и на первый план снова выходят фундаментальные характеристики. Мы прогнозируем еще один сильный квартал с ROE 21.5% и чистой прибылью RUB 190 млрд (+4% г/г).

Розничная торговля

Обувь России: 2К18 по МСФО – маржа под давлением агрессивного расширения сети. В свете опережения плана открытия магазинов ритейлер улучшил прогноз на 2018 г., что позитивно для инвестиционного кейса компании. Тем не менее агрессивное расширение сети пока оказывает давление на рентабельность.