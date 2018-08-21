Как мы и предполагали, Минфин не стал останавливать свои интервенции на длительное время: трех дней относительно низкой волатильности на валютном рынке оказалось достаточно для возобновления покупок (уже в пятницу Минфин купил валюту на 17,5 млрд руб.). Это сильно снижает потенциал для укрепления рубля в предстоящие на следующей неделе большие выплаты налогов (НДС, НДПИ, налог на прибыль). По нашему мнению, рубль может укрепиться до 66,5 руб., что является интересным уровнем для покупки долларов (с целью >68 руб./долл.), поскольку после налогового периода вероятно его ослабление, учитывая наблюдающееся расширение базисных спредов, свидетельствующее о дефиците валютной ликвидности.

До конца периода покупки (т.е. до 6 сентября) Минфин должен купить еще 340,6 млрд руб., чтобы выполнить план (383,2 млрд руб.) — это в среднем 24,3 млрд руб./день. Мы полагаем, что у Минфина есть два варианта, чтобы выполнить план: 1) может быть повышен дневной объем покупок (в аналогичной ситуации в апреле после стабилизации курса он вырос в 1,6 раза). Сейчас достаточно увеличить его в 1,55 раза (до 27,1 млрд руб./день). 2) можно резко увеличить объем покупки валюты в даты налоговых выплат: 27 августа (НДС, НДПИ и акцизы) и 28 августа (налог на прибыль). Такой вариант удобен тем, что резкое увеличение покупок валюты Минфином в эти дни при прочих равных будет менее чувствительно для рубля (скорее всего, участники рынка не меняли валютную выручку для уплаты налогов заранее из-за повышенной волатильности валютного рынка). Однако в таком случае в эти два дня налогов Минфин должен будет увеличить дневной объем покупок в 3,7 раза (до 65 млрд руб.), что, на наш взгляд, вряд ли полностью реализуемо. Скорее всего, Минфин использует какую-то комбинацию этих двух вариантов.

Отметим, что повышение объема интервенций для выполнения плана не сможет перекрыть отток рублевой ликвидности под налоги, поэтому мы ожидаем повышения RUONIA до 7,15-7,25% к концу месяца. В преддверии налогового периода ЦБ на сегодняшнем депозитном аукционе не стал устанавливать высокий лимит (2,6 трлн руб.). Этого объема достаточно лишь для пролонгации текущего депозита. При этом интерес банков к КОБР снизился, банки сократили вложения в них на 442 млрд руб. (это самое крупное снижение инвестиций в КОБР с начала года). В отсутствие притока ликвидности по остальным каналам (наличность, бюджет) именно это стало основным фактором притока средств в систему на прошлой неделе.