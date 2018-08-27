Правительство приняло решение повысить акцизы на топливо с 1 января 2019 г. Напомним, что ранее власти отказались от их планового повышения на 679 руб./т с 1 июля 2018 г. из-за активного роста цен на бензин для конечных потребителей и даже снизили их ставки (для бензина 5 класса на 3000 руб./т до 8213 руб./т, т.е. на 27%). С 1 января 2019 г. планируется восстановить акцизы до уровней, которые планировались с 1 июля 2018 г., т.е. до 11892 руб., что предполагает рост акцизов почти на 3,7 тыс. руб. (или +45%).

Мы полагаем, что подобная мера может быть достаточно ощутимой для инфляции, т.к. доля акциза в потребительских ценах на топливо составляет ~20%.

Кроме того, сроки повышения акциза совпадают с повышением НДС, из-за которого, по нашим оценкам, инфляция разгонится до 4,5% г./г. в 1 кв. 2019 г.

Всплеску цен на бензин в результате индексации могут воспрепятствовать несколько факторов — главным образом умеренный рост цен на нефть в рублях. Напомним, что именно этот фактор подстегнул топливную инфляцию в апреле (тогда рублевая цена нефти выросла на 15% м./м., что было нетипично сильным приростом).

Кроме того, ряд инструментов по сдерживанию цен на топливо есть и у властей – речь, прежде всего, идет о механизме субсидирования НПЗ через отрицательный акциз, а также в экстренном случае — о временном повышении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.