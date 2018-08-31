После длительного затишья в новостных лентах, которое было воспринято инвесторами как сигнал того, что американские партнеры готовы пойти на уступки, вновь появились острые высказывания Д. Трампа относительно торговых отношений. В интервью Bloomberg президент США заявил о намерении выйти из ВТО (если она не поменяет формат), которая, по его мнению, ущемляет американские торговые интересы, в частности, США считают систему урегулирования торговых споров в организации (именно в этом и состоит ее основная функция) неэффективной, а включение Китая с нерыночной экономикой в организацию в 2011 г. — ошибкой.

Также отвечая на вопрос относительно возможности введения пошлин на расширенный список китайских товаров (200 млрд долл.) после завершения общественного обсуждения на следующей неделе (после 6 сентября), Д. Трамп заявил, что эта информация "не далека от истины". Финансовые рынки продемонстрировали умеренную реакцию на эти высказывания: —0,54% по индексу SHCOMP, —0,44% по индексу S&P. Стоит отметить, что, несмотря на риски эскалации торговых конфликтов с февраля этого года, американские акции демонстрируют устойчивый рост в отличие от других рынков (особенно развивающихся), это свидетельствует о продолжающемся глобальном притоке капитала в американские активы. Инвесторы (не без оснований) полагают, что американская экономика окажется в выигрыше в результате перестройки торговых отношений, при этом ужесточение монетарной политики ФРС уже не далеко от завершения.