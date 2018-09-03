ЦБ опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях населения за август. В этот раз опрос проводился 6-13 августа и захватил ослабление рубля на фоне ужесточения санкционной риторики. В целом это и стало одной из причин сохранения ожидаемой инфляции на повышенных уровнях (9,9% в августе против 9,7-9,8% в июле и июне, соответственно).

Правда, интересно, что гораздо больше, чем санкции и ситуация на валютном рынке, людей волнуют события, связанные с пенсионной реформой, а также повышение НДС и рост цен на бензин. Последние два являются более проинфляционными факторами (по мнению респондентов), чем ослабление рубля. Это в целом, согласуется с прошлой историей наблюдений: острее всего население замечает разовые всплески в ценах на значимую продукцию (бензин, фрукты и овощи, алкоголь) и менее чувствительно к относительно плавному изменению, например, курса рубля.

При этом в своем комментарии ЦБ отмечает, что произошедшее ослабление рубля и предстоящее повышение НДС могут явиться фактором для дальнейшего роста инфляционных ожиданий. Регулятор отмечает, что эти факторы находятся в числе основных рисков, и Банк России будет уделять им "особое внимание".

Отметим, что это один из немногих комментариев ЦБ относительно денежно-кредитной политики, сделанный после недавнего ослабления рубля. Мы полагаем, что высокая доля неопределенности не только подтолкнет ЦБ к сохранению ключевой ставки на ближайшем заседании, но и к удержанию ее на текущем уровне (7,25%) до конца этого года. Однако, отметим, что при сохранении текущей ситуации в экономике и на финансовых рынках инфляция, по нашим расчетам, не превысит цель ЦБ в этом году (3,7%, наша оценка), а в 2019 г. будет находиться вблизи 4%. Обе эти оценки укладываются в действующий прогноз регулятора, поэтому формально необходимости в экстренных мерах со стороны ЦБ нет.