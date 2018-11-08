По итогам вчерашних аукционов из предложенных 20 млрд руб. Минфину удалось разместить лишь 11,2 млрд руб., при этом по 5-летнему выпуску 26223 спрос едва превысил предложение, а по длинным 11-летним ОФЗ он оказался ниже. Кроме того, даже такой скромный объем реализации потребовал предоставления заметной премии ко вторичному рынку (6-7 б.п. по доходности, исходя из отсечек YTM 8,59% и YTM 8,76%, соответственно).

Таким образом, как мы и предполагали, высокий спрос на предшествующем аукционе был обусловлен лишь желанием получить премию (а не увеличением длинной позиции). Мы не исключаем, что некоторая часть проявленного вчера спроса является следствием закрытия коротких позиций, сформированных до аукциона (в момент объявления параметров). Результат аукционов оказал негативное влияние на вторичный рынок: доходности среднесрочных и длинных бумаг сдвинулись вверх на 5-6 б.п., что соответствует величине предоставленных премий.

По нашему мнению, спрос на длину не появится, пока не появится определенность с санкциями на госдолг. Стоит отметить, что предложение госбумаг в краткосрочном сегменте, которое было бы востребовано локальными банками, ограничивается рисками рефинансирования долга (Минфин выстраивает политику заимствований таким образом, чтобы средний срок погашения портфеля не сокращался). В этой связи обоснованной выглядела бы пауза в размещениях, учитывая, что в условиях бюджетного профицита и отсутствия интервенций потребности в заимствованиях нет.