После достаточно слабых результатов сентября (+2,1% г./г.) в октябре рост промпроизводства ускорился сразу до +3,7% г./г. Основной вклад в такой позитивный результат внес сегмент добычи полезных ископаемых (+2,8 п.п. к росту промышленности в октябре). Обрабатывающие отрасли смогли показать лишь умеренную динамику (+1,3 п.п.). Напомним, что в сентябре слабые результаты в этом сегменте были связаны с временной просадкой в машиностроении и производстве транспортных средств. К настоящему моменту, судя по оперативным данным, их динамика вышла на уровень предыдущих месяцев, что и вернуло обрабатывающие отрасли в целом к росту.

При этом одним из основных драйверов промышленности в последние месяцы по-прежнему остается именно нефть. Явный рывок в динамике добычи с июня (когда страны-участницы соглашения ОПЕК+ смогли нарастить добычу без нарушения договоренностей) увеличил вклад полезных ископаемых в промпроизводство с +0,6 п.п. (в среднем за январь-май) до почти +2 п.п. (за июнь-октябрь). В динамике остальных компонент промышленности (обработка и энергетика) за аналогичный период даже произошло ухудшение: если за первые 5 месяцев года их вклад в рост промпроизводства составлял в среднем +2,3 п.п., то с июня по октябрь он сократился до +1,1 п.п. Интересно, что если исключить «нефтяной» эффект, то динамика промпроизводства оказалась бы сейчас намного слабее (1,7-2% г./г. против фактических цифр в 3,7% г./г.).

До конца года мы не ожидаем заметных изменений в промышленности, что выведет годовую цифру роста производства на уровень, близкий к 3% г./г.