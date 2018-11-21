Рынок заметно снизился во вторник. 10 наиболее ликвидных бумаг ушли в красную зону. На положительной территории закрылись акции Аэрофлота (+3,53%). Лидерами снижения стали бумаги МТС (-4,99%). Пара USD/RUB к вечеру поднялась выше отметки 66 на фоне снижения нефти до $63,50 за барр.

МТС (+0,77%) отчиталась за 3 кв. по МСФО. Реакция рынка оказалась резко негативной, игроков напугали слова об «убытке» в 37 млрд руб., что стало следствием особенностей бухгалтерского учета. Без учета резерва прибыль составила бы 18 млрд руб., что соответствует рентабельности в 14%. Квартальная выручка достигла рекорда – 128 млрд руб. Из негативных моментов можно отметить продолжающийся тренд на сокращение свободного денежного потока на фоне роста капзатрат в России. Долговая нагрузка находится на уровне 1,2х OIBDA. Даже в случае необходимости списания резервов в убыток, нагрузка не превысит 1,5х OIBDA. Прогнозы выручки, OIBDA и капзатрат существенно не изменились.

Полагаю, что рост выручки продолжится и в 4 кв. может достичь 130 млрд руб. Рентабельность OIBDA сохранится выше 40%, дальнейших списаний на резервы и убытки не ожидаю. Объем дивидендных выплат в 2019 г. не сократится по сравнению с нынешним годом. Можно ориентироваться на доходность 8-10% к текущей цене. На мой взгляд, это поддержит котировки, на горизонте года акции будут торговаться преимущественно в диапазоне 250-280 руб., негатив будет быстро отыгран.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Негатив на внешнем фоне слабеет. На ход торгов повлияют данные по запасам нефти, в фокусе также статистика продаж домов в США. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2350 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,50.