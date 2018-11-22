Недельная инфляция вновь опустилась до 0,1% н./н. (после 0,2% н./н. неделей ранее). По сравнению с прошлой неделей большинство товаров подорожало, однако этот эффект был смягчен небольшим замедлением инфляции на фрукты и овощи, а также тем, что тарифы на отопление остались стабильными в отличие от прошлой недели (когда они выросли на 0,1% н./н.). Среднесуточный темп роста цен снизился до 0,019% (против 0,026% на прошлой неделе), а накопленный с начала года уровень достиг 3,3%. Траектория инфляции соответствует нашим ожиданиям. Сейчас годовая инфляция, по нашим оценкам, выросла до 3,8% г./г., и мы полагаем, что на таком уровне она и сохранится до конца ноября.

По нашим прогнозам, к концу года рост цен ускорится до 3,9% г./г., что будет близко к нижней границе прогноза ЦБ. В 1 кв. 2019 г. инфляцию ждет дальнейшее ускорение (до 4,9% г./г. к концу 1 кв. 2019 г.) главным образом из-за повышения НДС. При этом мы считаем, что это будет пиковым значением в следующем году, что, на наш взгляд, не выглядит драматично: превышение над таргетом ЦБ составит менее 1 п.п., а к концу года, по нашим прогнозам, инфляция и вовсе снизится до 4,5% г./г. Впрочем, регулятор по-прежнему видит существенные инфляционные риски на фоне ухудшения внешних факторов и повышения НДС. Об этом вчера в очередной раз заявила Э. Набиуллина. Под внешними рисками ЦБ, как мы понимаем, подразумевает высокую неопределенность, связанную как с эффектом санкций на экономику, так и с направлением их дальнейшего ужесточения. Риски, по словам главы ЦБ, говорят в пользу сохранения умеренно-жесткой ДКП до конца следующего года.

Такая риторика увеличивает шансы на «упреждающее» повышение ключевой ставки на декабрьском заседании при том, что инфляционные риски не выглядят сейчас управляемыми, а вопрос по ужесточению санкций против РФ, видимо, будет рассматриваться Конгрессом США лишь в следующем году.