В ходе неожиданного размещения 7-летних евробондов РФ спрос лишь немногим превысил 1 млрд евро (небольшой объем для суверенного заемщика, который редко появляется на первичном рынке). При этом для реализации даже такого объема пришлось предоставить дисконт к номиналу: по-видимому, ряд инвесторов не устроила установленная организатором ставка купона 2,875%, в результате доходность составила 3% (=первоначальный ориентир). Стоит отметить, что дисконт к номинированным в евро бондам GAZPRU 26 (@2,5%) составил всего 36 б.п., для сравнения — спред между долларовыми бумагами GAZPRU 27 – RUSSIA 27 сейчас составляет 66 б.п., то есть можно сделать вывод о том, что премия по новым бумагам составила 27 б.п. Таким образом, локальный спрос, который мы ожидали увидеть, оказался небольшим (немногие участники в текущей неопределенности готовы вкладываться на такой длительный срок).

Аукционы: Минфин не стал идти против конъюнктуры

На сегодняшних аукционах Минфин все-таки скорректировал и объем и дюрацию предложения в сторону снижения: размещаются короткие 1,5-летние ОФЗ 26214 (YTM 7,93% = o/n РЕПО + 30 б.п.) и 5-летние ОФЗ 26223 (YTM 8,71% = o/n РЕПО + 108 б.п.) номиналом 5 млрд руб. каждый (это в два раза меньше, чем на прошлой неделе). Причиной такой корректировки стало ухудшение внешнего фона: из-за ситуации с Украиной «западный ветер» вновь принес угрозу санкций, и Д. Трамп не исключает отмену встречи с В. Путиным на саммите G-20. Тем не менее, благодаря вчерашнему восстановлению котировок (администрация США пока не намерена ускорять процесс введения новых санкций в отношении РФ) доходности вдоль кривой лишь на 5-10 б.п. выше уровней перед предшествующим аукционным днем.

Мы не видим спекулятивного интереса для участия в сегодняшних аукционах: короткие бумаги неинтересны слишком низкой премией к ставкам денежного рынка (o/n РЕПО уже на 13 б.п. выше ключевой ставки), среднесрочные бумаги уязвимы к усилению санкционной риторики (хотя премия к o/n РЕПО по ним выглядит интересной), а также к возросшей вероятности дальнейшего повышения ключевой рублевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании.

Нерезиденты продолжают выход из ОФЗ

Согласно данным ЦБ РФ, в октябре нерезиденты сократили свои вложения в ОФЗ еще на 46 млрд руб. (против 55 млрд руб. в сентябре), при этом основными покупателями продолжают выступать локальные инвесторы, их позиция увеличилась на 100 млрд руб. Стоит отметить, что с начала года локальные инвесторы в чистом виде купили ОФЗ на 919 млрд руб., а нерезиденты, напротив, продали на 423 млрд руб. Таким образом, некоторое затишье в теме санкций в октябре не изменило направление потоков капитала на рынке госбумаг. По-видимому, нерезиденты считают, что введение санкций — это вопрос времени. Кроме того, повышение долларовой ставки и укрепление доллара также выступают не в пользу спроса на ОФЗ.