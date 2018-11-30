Транснефть опубликовала результаты за 3к18 по МСФО. Представленные цифры соответствуют нашему прогнозу на уровне выручки и EBITDA, однако чистая прибыль превысила его более чем на 60%, главным образом благодаря доходу от переоценки активов в размере 25,4 млрд руб. Впрочем, это вряд ли сильно отразится на размере дивидендов, которые рассчитываются на базе нормализованной чистой прибыли, очищенной от влияния разовых неденежных статей. По нашим оценкам, исходя из 50%-го коэффициента дивидендных выплат, дивиденды Транснефти по итогам 2018 г. могут составить 9 587 руб. на акцию, что по текущей рыночной цене соответствует дивидендной доходности на уровне 5,6%. Рассчитанная нами прогнозная цена акций компании через 12 месяцев (225 000 руб.) остается без изменений и предполагает ожидаемую общую доходность в 39%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию Покупать.