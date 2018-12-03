В пятницу Газпром (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал очередные сильные результаты по итогам 3 кв. 2018 г. Благодаря росту экспортных продаж в Европу (+4% г./г. до 56,9 млрд куб. м) и восстановлению цен на этом направлении (+29% г./г. до 251 долл./тыс. куб. м) Газпрому удалось существенно улучшить свои финансовые показатели г./г.

Свободный денежный поток оказался относительно невысоким по причине сезонного роста оборотного капитала (на 123 млрд руб.) из- за закачки газа в хранилища, в целом же без учета оборотного капитала свободный поток превысил 162 млрд руб. Стоит отметить, что этот показатель за 9М 2018 составил более 450 млрд руб.

Таким образом, подготовка к зимнему периоду не позволила сократить долговую нагрузку, которая в принципе находится на вполне комфортном уровне – 1,0х Чистый долг/EBITDA LTM. На конец периода на счетах компании накоплено 885,7 млрд руб., что полностью покрывает краткосрочную задолженность (782,7 млрд руб.). Стоит также учитывать краткосрочные депозиты, которые отражены в прочих активах, в сумме 421,2 млрд руб.

Тем не менее, мы полагаем, что большая часть краткосрочной задолженности будет рефинансироваться, так как Газпром не станет сокращать свою «подушку» ликвидности в текущих условиях. Тем более, что 2019 г. будет капиталоемким из-за завершающейся стадии проектов Северный поток – 2, Турецкий поток, Сила Сибири.

По нашим оценкам, чистый долг компании в 2019 г. практически не изменится: капитальные вложения могут составить 1,85 трлн руб., а дивидендные выплаты достичь 240-260 млрд руб., в то время как операционный денежный поток может составить около 2 трлн руб. Напомним, что из-за сильных финансовых результатов менеджмент компании заявил о готовности отказаться от трехлетней (2016-18 гг.) заморозки дивидендов на уровне около 8 руб. на акцию (или в сумме 190 млрд руб.) и увеличить дивиденды до двузначного значения уже по итогам 2018 г.

Евробонды GAZPRU 26, номинированные в евро, выглядят дорого в сравнении с недавно размещенными суверенными бондами Russia 25 (@2,875%), текущий спред 45 б.п. между выпусками выглядит узким, между долларовыми выпусками он составляет 77 б.п. (GAZPRU 27 – Russia 27). Учитывая изменившуюся риторику ФРС, длинные долларовые выпуски Газпрома могут быть интересны для спекулятивной покупки (с начала ноября они сильно просели). Однако стоит принимать во внимание риски: первичное предложение от эмитента и/или риск санкций.