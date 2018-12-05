Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев в случае потери работы или утраты трудоспособности.

Наш комментарий: За 10 месяцев 2018 г. объем выдачи новых ипотечных кредитов составил 2,4 трлн руб., что на 58% выше аналогичного периода прошлого года и представляет собой рекордный объем. Возможность привлечения новых кредитов стала основным фактором поддержки спроса на новое жилье, в особенности в Москве (рост на первичном рынке составил 47% за 9м18).

Если приостановка выплат по ипотеке приведет к повышательному давлению на ставки, потенциальное снижение темпов выдачи новых кредитов может представлять собой риск снижения объемов жилищного строительства. Текущие высокие темпы ипотечного кредитования, на наш взгляд, обусловлены накопленным в период низких процентных ставок спросом, а также опасениями клиентов по поводу доступного для приобретения жилья и цен на него после введения схемы эскроу-счетов. Мы придерживаемся оптимистичного взгляда в отношении прогноза на 1п19, а затем темпы роста могут снизиться.