На сегодняшних аукционах Минфин решил резко поднять объем предложения (с 10 млрд руб. до 25 млрд руб.) и увеличить его дюрацию (размещаются 10-летние ОФЗ 26224 и 5-летние ОФЗ 26223 в объеме 15 и 10 млрд руб., соответственно). Напомним, что по результатам аукциона на прошлой неделе ведомство смогло реализовать все бумаги без существенной премии ко вторичному рынку благодаря скромному объему.

За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 5-22 б.п. (в частности, доходность ОФЗ 26223 опустилась до YTM 8,57% против отсечки на уровне YTM 8,71%, установленной на прошлом аукционе). Такая динамика была обусловлена некоторым спадом опасений введения санкций и соответствует другим развивающимся рынкам на фоне снижения доходностей UST.

Мы по-прежнему считаем доходности на рынке ОФЗ низкими (в сравнении с o/n РЕПО), при этом аукционы являются хорошей возможностью для продажи бумаг перед ними.