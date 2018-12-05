Вчера Казначейство провело первый аукцион валютного свопа (предоставление рублей против долларов). Банки предъявили спрос на весь лимит (50 млрд руб.). Отметим, что в отличие от проводимых сделок РЕПО и депозитов данный инструмент является рыночным (т.е. заявки выставляются в биржевом «стакане» по инструменту USD_TODTOM). Вероятно, поэтому Казначейство не раскрывает число участников и средневзвешенную ставку. Интересно, что одновременно банки взяли рубли и по свопу с ЦБ (рублевая ставка по нему 8,5% — существенно выше рыночной, рублевая ставка по свопу составляет 7,1-7,2% годовых), что может объяснять высокий спрос на инструмент Казначейства в этот конкретный день. Возможно, из-за подобного повышенного спроса на рубли выход Казначейства на рынок свопов почти не оказал влияния на ставку по нему.

В целом в условиях дефицита валютной ликвидности в системе привлекать рубли через своп для банков выгоднее, чем на МБК или даже по РЕПО и через рублевые депозиты Казначейства. Обратной стороной этого является тот факт, что с усилением дефицита валютной ликвидности (чего мы ожидаем к концу года) банки будут испытывать большую потребность именно в ней (и, соответственно, вряд ли предпочтут на постоянной основе использовать доллары как залог).

Отметим также, что, судя по истории торгов на бирже, очень часто банки используют своп именно для привлечения валюты на нетто-основе, поэтому фундаментально спрос на своп с Казначейством (пусть даже и в малых объемах) при прочих равных вряд ли будет устойчивым.