По словам А. Новака, Россия подготовила график сокращения добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+: с января оно составит 50-60 тыс. барр./сутки. Напомним, что сокращение будет осуществляться с января по апрель 2019 г. (к этому моменту отечественное производство нефти должно снизиться на 228 тыс. барр./сутки по сравнению с октябрем 2018 г.). Соответственно, при линейном снижении средний его ежемесячный темп составит ~55 тыс. барр./сутки.

Отметим, что такие темпы заметно превышают те оценки, которые публиковались в СМИ ранее (озвучивалось общее сокращение добычи в РФ на 166 тыс. барр./сутки), и негативный эффект на экономику и промышленность окажется больше, чем мы оценивали ранее. По нашим расчетам, при прочих равных, за 2019 г. он составит —0,2 п.п. к темпу роста ВВП и —0,5 п.п. к темпу роста промышленного производства.

Как мы уже отмечали, сделка ОПЕК+ потенциально увеличивает как рост доходов бюджета, так и приток иностранной валюты в страну (если предположить, что в результате сделки цены на нефть в долларах, при прочих равных, будут выше). Например, если среднегодовая цена на нефть Urals вырастет на 10 долл./барр. в 2019 г. (т.е. с 70 долл./барр. до 80 долл./барр), то, при прочих равных, это выразится в росте сальдо счета текущих операций с 85 млрд долл. до 110 млрд долл., а объем нефтегазовых допдоходов вырастет с 60 млрд долл. до ~90 млрд долл.

Впрочем, рост цен на нефть как в рублях, так и в долларах из-за действия бюджетного правила будет практически незаметен для темпов роста экономики (т.к. с одной стороны, дополнительные нефтегазовые доходы не будут тратиться бюджетом, а с другой, курс рубля не сможет сильно укрепиться (при указанных выше предпосылках, по нашим оценкам, фундаментальный курс вырастет лишь на ~3 руб./долл.)).