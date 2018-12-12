По данным ЦБ, профицит текущего счета достиг $104,3 млрд за 11М18; таким образом, профицит за ноябрь составил $16,4 млрд, что является рекордным значением в 2018 г. За сильной цифрой профицита текущего счета стоит продолжающийся рост профицита торгового баланса, который вырос до $21 млрд в ноябре с $15 млрд в среднем за 10М18. Это является сюрпризом, учитывая ослабление цен на нефть в ноябре. Сильный торговый баланс указывает на продолжающееся сокращение импорта, которое по нашим оценкам, могло достичь 10% г/г в ноябре.

Таким образом, во-первых, слабый импорт, который стоит за сильным текущим счетом, – плохая новость для потребления, что указывает на его слабость. Во-вторых, сильный текущий счет фактически означает ускорение чистого оттока капитала, который вырос до $16,3 млрд в ноябре. Сильный чистый отток капитала подтверждает наше мнение о том, что решение ЦБ возобновить покупки валюты по бюджетному правилу могут усилить давление на курс рубля и, следовательно, требуют повышения ставки на заседании ЦБ в пятницу, что, как мы считаем, вполне возможный сценарий.