Как сообщает газета “Коммерсант”, интернет-ритейлеры Wildberries и Ozon сильно увеличили выручку за 2018 г. Выручка за 2018 г. Wildberries подскочила на 74% до 120 млрд руб., в результате чего компания заняла первое место на российском рынке электронной коммерции. OZON принадлежит второе место – его выручка составила 70 млрд руб. в 2018 г., что предполагает рост на 70-80% г/г.

Мы считаем значительное увеличение розничной выручки онлайн ритейлеров сигналом того, что доля более мелких онлайн ритейлеров и традиционных магазинов будет снижаться. На сегодняшний момент логистика – главное препятствие для развития интернет торговли, но компании делают активные инвестиции и строят свои собственные дистрибьюторские центры.

Таким образом, мы считаем новость УМЕРЕННО НЕГАТИВНОЙ для традиционных ритейлеров, особенно для Детского мира (ПО РЫНКУ; РЦ 103 руб./акцию), который продолжает расширять свою базу магазинов и для Ленты (ПО РЫНКУ; РЦ $6,7/акцию), основным бизнесом которой являются гипермаркеты.