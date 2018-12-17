Рынок рублевого госдолга наконец дождался решения российского регулятора по ключевой ставке. Хотя ставка была повышена, ОФЗ отреагировали умеренно, цены основных выпусков изменились незначительно.

Во-первых, несмотря на то что большинство участников рынка ожидало сохранения ставки, перевес был незначительным. К тому же те игроки, которые прогнозировали сохранение ставки в этот раз, ждали ее повышения в начале следующего года.

Во-вторых, положительное кэрри доходности десятилетних госбумаг над ключевой ставкой сократилось до 100 б.п., но теперь соответствует уровням октября – это тоже объясняет отсутствие сильной реакции. Как мы писали в пятницу, рынок ОФЗ еще до принятия решения по ставке уже практически полностью отражал ее повышение. Пресс-релиз по итогам нынешнего заседания мало изменился по сравнению с предыдущим, больших сюрпризов в нем не было. Пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной тоже никак не повлияла на настроение инвесторов: российский регулятор продолжает придерживаться выбранного курса на сдерживание инфляционного давления с помощью жесткой денежной политики. Рубль сначала отреагировал на решение ЦБ укреплением, но потом вернулся на утреннюю траекторию снижения – все активы развивающихся рынков в последний рабочий день недели дешевели из-за роста курса доллара.

К завершению пятницы гособлигации потеряли в цене порядка 0,1–0,2 п.п., однако основное снижение котировок наблюдалось до решения по ставке и было вызвано вышеупомянутым укреплением доллара. Таким образом, наиболее заметное повышение доходностей по итогам прошлой недели предсказуемо пришлось на короткий участок кривой ОФЗ: плюс 15–20 б.п. на отрезке до пяти лет, плюс 5–10 б.п. на отрезке 5–10 лет и порядка 5 б.п. у бумаг с длинной дюрацией.

В ближайшее время инвесторы российского долгового рынка переключат внимание на такие глобальные факторы, как итоги предстоящего заседания ФРС и изменение цен на нефть. Если Федрезерв пошлет достаточно ясный сигнал, что в следующем году учетная ставка будет повышена два раза, а не три, то это, вероятно, придаст позитивный импульс рынкам.