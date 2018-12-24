От Нового года отделяет всего одна рабочая неделя, а российский рынок акций так и не определился с тем, где поставить точку в 2018-ом. За последнюю неделю Индекс Мосбиржи потерял менее 0,8%. За тот же период S&P снизился на 7%, а японский NIKKEI почти на 6%. Хуже нас закрылись и европейские площадки. Таким образом, массовых распродаж не произошло, российский рынок был готов расти, но негативный внешний фон тянет его за собой.

После сделки ОПЕК+ нефтяные котировки до сих пор не получают ожидаемой поддержки. Brent держится ниже 55$, потеряв с октября уже около 38%. На российском рынке это частично нивелировано ослаблением рубля, но разница всё равно несоразмерная. Нефть в рублях за тот же период подешевела более чем на 30%. Поэтому в случае продолжения негативной динамики в «черном золоте» российские нефтяные бумаги могут спуститься вниз в ускоренном порядке, потянув за собой весь индекс. Затянувшееся снижение вызывает беспокойство и у сланцевых компаний из США, которые на таких ценах сокращают инвестиции в производство и планы по наращиванию добычи. В пятницу американская нефть ушла ниже отметки в 46$. Сегодня Brent в зеленой зоне, на текущий момент рост примерно 0,7%.

В США уже дошло до того, что министр финансов обзванивает крупнейшие банки страны в попытке успокоить финансовый мир и затормозить падение. Прошлая неделя там стала одной из худших за последние 10 лет, все дни закрывались на отрицательной территории. С начала года S&P500 ушел в минус на 10%, торгуясь на уровнях лета 2017 года. В текущей ситуации вероятна коррекция наверх, такое снижение не соответствует реальной динамике в экономике и носит больше эмоциональный характер. Также в преддверии завершения очередного финансового периода в интересах управляющих показать рост на текущей неделе, что станет дополнительным стимулом для выкупа просадки. Сейчас фьючерс на S&P500 прибавляет около 0,8%.

Понедельник индекс Мосбиржи стартовал с умеренного снижения. Интрига предновогодней недели сохраняется. Наш локальный рынок готов оперативно переключиться на праздничное настроение и показать восходящую динамику, но только в условиях внешней поддержки. Нефть и итоги торгов в США в последние дни 2018 укажут индексу Мосбиржи направление. С учетом низких текущих уровней по Brent и S&P500 вероятность отскока по обоим фронтам высокая, что может поддержать российский рынок акций в последнюю неделю.