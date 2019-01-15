Начало года не привнесло ясности относительно динамики факторов ликвидности: регулярная статистика Банка России не демонстрирует традиционного притока бюджетных средств, показывая оборот лишь по каналам РЕПО и депозитов с Казначейством. Тем не менее, остатки на корсчетах и депозитах к текущему моменту накопили достаточный запас – 2.69 трлн руб. и 1.46 трлн руб. – для начала нового налогового цикла и поддержания высокого интереса к регулярным депозитам Банка России. В частности, сегодня регулятор проведет аукцион и, вероятно, попытается нарастить объем спроса до 1.6-1.8 трлн руб. (выбывает 1.3 трлн руб.) с целью абсорбирования остатков на корсчетах.

Помимо всего прочего, регулятор выставит на аукцион новую серию КОБР-17 с погашением в апреле текущего года. Лимит размещения составляет 500 млрд руб. и соответствует объему погашаемой КОБР-14, что косвенно указывает на потенциально высокий спрос на первом аукционе.

Все факторы вместе, вероятно, не окажут значимого влияния на ставки фондирования. Ruonia o/n котируется с дисконтом в 22бп к ключевой ставке, что несколько меньше среднего дисконта, наблюдаемого в течение 2п’18. Мы полагаем, расширение дисконта последует за операциями Банка России на открытом валютном рынке – «зеркалирование» бюджетного правила Минфина окажет умеренно положительный эффект на состояние рублевой ликвидности.



