Значимым событием прошлого года, оказавшимся неожиданным для многих участников рынка, стало ужесточение монетарной политики ЦБ РФ. После длительного цикла снижения ключевой ставки произошло ее первое повышение в сентябре на 25 б.п., несмотря на то, что тогда инфляция была все еще заметно ниже цели, а экономический рост оставался слабым (вблизи нижней границы прогноза). И, хотя официально о начале цикла ужесточения объявлено не было, в декабре, сделав паузу в октябре, регулятор вновь принял решение повысить ставку.

Случаи, когда решения ЦБ оказывались неожиданными для рынка, не единичны. Причиной того, что участники рынка часто не могут предсказать исход заседаний (особенно в «пограничные» периоды изменения курса монетарной политики), обусловлены отсутствием однозначных ориентиров со стороны регулятора.

В таких условиях мы построили собственную количественную модель траектории ключевой ставки для прогнозирования действий ЦБ РФ. Согласно нашей модели, ЦБ РФ не стоило повышать ставку 14 декабря, однако это связано с тем, что наша модель предполагала начало повышений ставки в прошлом году намного раньше, чем это произошло.

При этом из-за всплеска волатильности в конце прошлого-начале этого года и сохраняющегося тренда на увеличение инфляции наша модель рекомендовала бы повысить ставку на 25 б.п., до 8%, если бы заседание ЦБ состоялось сегодня.

Таким образом, по нашему мнению, в ближайшие месяцы (за исключением января) регулятор будет стоять перед выбором или вновь приостановить интервенции (дождавшись спада волатильности), или в будущем поднять ключевую ставку выше 8%. Кстати говоря, недавно представитель ЦБ РФ заявил, что шаг 25 б.п. может быть увеличен (что может косвенно указывать на готовность к более резкому повышению ставки).