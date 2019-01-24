В результате вчерашних аукционов Минфину удалось разместить лишь 58% из предложенных бумаг номиналом 30 млрд руб., при этом спрос в полном объем не покрыл предложение как 3,5-летних ОФЗ 26209 (16 млрд руб. на 20 млрд руб.), так и 15,3-летних ОФЗ 26225 (8,14 млрд руб. на 10 млрд руб.). Из-за этого для привлечения 17,5 млрд руб. ведомству пришлось предоставить некоторую премию 5 б.п. к доходностям, наблюдавшимся на вторичном рынке в день перед аукционами (отсечки составили YTM 8,05% и YTM 8,48%, соответственно).

Такой итог контрастирует с предшествующим аукционным днем, когда объем заявок на покупку 5- и 10-летних бумаг почти в два раза превысил размещаемый объем (65 млрд руб. против 30 млрд руб.) и позволил реализовать бумаги даже с некоторым дисконтом к доходностям вторичного рынка (по YTM 8,18% и YTM 8,33%, соответственно). Стоит отметить, что снижение спроса к ОФЗ произошло на фоне заметного укрепления рубля (вчера рубль ушел в район 66 руб./долл., несмотря на дешевеющую нефть, что, скорее всего, обусловлено продажей валюты экспортерами для предстоящих налоговых платежей). По-видимому, высокий спрос на аукционе в прошлую среду был аномальным, в то время как на этой неделе рынок вернулся в нормальное состояние, в котором еженедельно участники готовы покупать без значительной премии ко вторичному рынку 10-15 млрд руб. при условии отсутствия ухудшения санкционной риторики (как это было в ноябре-декабре).

Нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ…

Несмотря на некоторый спад опасений введения санкций на госдолг РФ, по данным ЦБ РФ, «в декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября … их вложения сократились на 13,1 млрд руб.». Таким образом, интерес нерезидентов, отмеченный представителями Минфина по итогам первого в этом году аукциона (из 35 млрд руб. на них пришлось 40%), мог быть вызван какими-то частными факторами (не исключено также, что средства этих нерезидентов могли иметь и российское происхождение) и не отражает общее изменение отношения иностранных инвесторов к российскому рублевому долгу, над которым нависает угроза санкций и есть повышенный риск ослабления рубля, особенно от текущих уровней (например, по итогам прошлого года ОФЗ показали близкую к нулю рублевую доходность и отрицательную долларовую).

… а для локальных инвесторов ОФЗ уступают депозитам ЦБ РФ. С точки зрения локальных инвесторов, как мы уже не раз отмечали, сложившиеся доходности вдоль кривой ОФЗ имеют слишком узкий спред к o/n ставкам денежного рынка и ставке недельного депозита ЦБ РФ, чтобы компенсировать валютный и процентный риски. В этой связи объем средств, поступающий в банковскую систему в связи с проводимой санацией банков, может не оказать заметную поддержку рынку ОФЗ. Кстати говоря, на этой неделе стало известно о санации Московского индустриального банка через ФКБС, на которую регулятор может направить 60-100 млрд руб., при этом проблемные или потенциально проблемные кредиты оцениваются на 123 млрд руб. при общем объеме корпоративного кредитного портфеля 183 млрд руб.