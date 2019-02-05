Как и предполагали многие участники рынка, Узбекистан анонсировал серию встреч с инвесторами долговых рынков, чтобы в итоге предложить им номинированные в долларах индикативные выпуски старших необеспеченных еврооблигаций, которые будут размещены по правилу 144A/Reg S со сроками обращения пять и (или) десять лет. Делегация из Узбекистана посетит Нью-Йорк (7 февраля), Бостон (8 февраля) и Лондон (11-12 февраля).

Мы ожидаем, что данное размещение вызовет большой интерес у участников рынка, и рекомендуем принять в нем участие. Эти облигации позволят добавить в портфель риск суверенного заемщика, у которого хорошая фискальная и внешняя позиция, а также многообещающий план реформ. Вместе с тем высокий уровень централизации власти, высокая степень вовлеченности государства в экономику, слабость общественных институтов и низкий уровень развития, измеряемый как доля ВВП на душу населения, будут в числе факторов, которые обусловят повышенную премию в кредитных оценках.

Среди анализируемых нами эмитентов самым близким аналогом для Узбекистана является Азербайджан: у них много общего с точки зрения кредитных параметров. Тем не менее разрыв между этими странами по-прежнему значителен: у Азербайджана сильнее фискальная позиция и параметры внешнего сектора, а также более высокий уровень развития с точки зрения доли ВВП на душу населения. На наш взгляд, в глобальном масштабе наиболее близким аналогом для Узбекистана по макроэкономическим показателям и кредитному качеству является Гватемала.

В целом мы ожидаем, что доходность пятилетней бумаги при размещении составит 5,5% (плюс-минус 50 б. п.), хотя многое зависит от рыночных условий, отмечают стратеги Sberbank Investment Research.



