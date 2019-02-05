Первая оценка роста ВВП за 2018 г., опубликованная Росстатом, оказалась настолько высокой (2,3% г./г.), что даже превысила первоначальные прогнозы МЭР. «Надежды» на улучшение цифр появились после существенного пересмотра данных по строительству за 2017-2018 гг. (представленные позже МЭР разъяснения не выглядят для нас убедительно).

Напомним, что за 9M 2018 г. рост экономики составлял 1,6% г./г. (с учетом прошедшего весной пересмотра методологии и исторических данных по промпроизводству, который добавил, по нашим оценкам, +0,2-0,3 п.п. к годовому росту ВВП). Соответственно, учитывая отсутствие значимых позитивных изменений в экономике в 4 кв., мы полагали, что по итогам 2018 г. рост ВВП будет близок к этому уровню. Однако вклад строительства в целом за год увеличился сразу на 0,4 п.п. (см. график ниже) после пересмотра данных. Позитива также прибавили отрасли торговли, добычи полезных ископаемых и сектора госуправления (в сумме +0,3 п.п.).

Несмотря на большие вопросы к пересмотру данных по строительству, достаточно позитивная динамика других отраслей выглядит странно. Так, например, учитывая, что рост промпроизводства за 4 кв. 2018 г. замедлился, стоило бы ожидать, что за год в целом цифра будет хуже, чем по итогам 9М 2018 г. (согласно месячной статистике, промпроизводство снизило рост с 3% г./г. за 9М до 2,9% г./г. за 2018 г.). Однако в годовом ВВП вклад производственных отраслей, наоборот, оказался даже чуть больше, чем за 9М (+0,57 п.п. против +0,5 п.п. за 9М).

Аналогичная ситуация и с торговлей. По месячным данным Росстата, расходы потребителей в ритейле (оборот розницы + платных услуг населению) и оптовая торговля просели г./г. в 4 кв. 2018 г., из-за чего соответствующие цифры за год в целом (2,6% г./г. и 2,4% г./г., соответственно) хуже, чем за 9М (2,7% г./г. и 2,8% г./г., соответственно). Тем не менее, вклад торговли в ВВП по году выше, чем за 9М (на 0,1 п.п.).

Если бы для предварительной оценки использовались только месячные данные Росстата (сельское хозяйство, не пересмотренные данные по строительству, розничная и оптовая торговля, грузооборот транспорта и промышленное производство), то итоговая цифра за год составила бы, по нашим оценкам, 1,6% (наш прогноз составлял 1,5% г./г.). С новыми данными по строительству, оценка ВВП за год выросла бы до 2% г./г. Учитывая, что итоговая цифра Росстата оказалась еще больше (2,3% г./г.), мы подозреваем, что пересмотр коснулся еще и тех данных, несоответствие в которых мы обнаружили (просто Росстат, видимо, скорректирует соответствующую месячную статистику позднее).

Интересно, что в динамике ключевых показателей ВВП по использованию не произошло заметных пересмотров: рост потребления, инвестиций в основной капитал, экспорта и импорта за 9М и за год очень близок по значениям. Единственное изменение произошло в запасах: их вклад за 9М составлял —1 п.п. к росту ВВП, а по данным за год уже —0,2 п.п. Остальные компоненты практически не изменили своего вклада.