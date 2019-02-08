Сбербанк опубликовал неконсолидированные результаты за январь 2019 г. по РСБУ. Согласно представленным данным, прибыль выросла на 13% год к году, до 74 млрд руб., что предполагает высокий показатель ROE на уровне 22,4%. Рост комиссионных доходов на 12,0% г/г наряду с низкими отчислениями в резервы (благодаря укреплению рубля) поддержали прибыль. В то же время высокая стоимость фондирования оказала давление на чистый процентный доход, и 3-месячная скользящая средняя чистой процентной маржи снизилась на 8 бп м/м, до 5,9%. Это, на наш взгляд, вызывает некоторые опасения, учитывая, что Сбербанк нацелен на защиту своей доли рынка розничных депозитов и ожидает задержки в развороте тренда чистой процентной маржи до 2к19.

Принимая во внимание такую динамику чистой процентной маржи, мы оцениваем результаты Сбербанка как умеренно негативные. Мы подтверждаем прогнозную цену на горизонте 12 месяцев в 360 руб. за обыкновенную акцию (ожидаемая полная доходность 75%) и 320 руб. – за привилегированную (ожидаемая полная доходность 82%). Подтверждаем рекомендацию Покупать по обеим бумагам.