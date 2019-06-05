На сегодняшних аукционах Минфин решил сфокусировать предложение госбумаг в среднесрочном сегменте кривой: размещаются 5-летние ОФЗ 26227 и новые 6,5-летние ОФЗ 26229, при этом по новым бумагам был установлен лимит в объеме 20 млрд руб. По-видимому, традиционно слабый интерес участников к дебютным выпускам является основной причиной появления лимита (хотя Минфин уже объявил о том, что во 2П лимиты будут возвращены в практику проведения аукционов).

За неделю, прошедшую с предшествующего аукционного дня, доходности вдоль кривой изменились разнонаправленно: в коротком сегменте выросли на 5-10 б.п., в длинном — опустились на 2-3 б.п. Существенную поддержу долгам GEM оказывают сильные ожидания неизбежного снижения долларовых ставок в этом году (как минимум, на 25 б.п.), которые привели к сдвигу кривой UST вниз на 20-33 б.п. (в частности, 10-летние бумаги опустились до YTM 2,1%, что близко к 2-летнему минимуму). Эти ожидания ограничивают возможное укрепление доллара в случае реализации угрозы торговой войны и глобального «бегства в качество», что также позитивно для локальных долгов GEM, в т.ч. ОФЗ.

Учитывая сохраняющуюся после прошедших налогов напряженность на рублевом денежном рынке (RUONIA 7,7%, вблизи ключевой ставки), а также низкие доходности ОФЗ в сравнении со ставками денежного рынка (так, ОФЗ 26227 имеют YTM 7,66%), интерес локальных банков, скорее всего, будет низким (основной спрос от них будет предполагать премию). В то же время для нерезидентов лучшей альтернативой ОФЗ является получение carry (в размере 5,7 п.п.) от размещения рублей в своп USD_TODTOM. Таким образом, результат аукционов вновь определится аппетитом нетипичных нерезидентов (которые на прошлой неделе умерили свой аппетит на ОФЗ). Участие в аукционах могло бы быть интересным для получения премии ко вторичному рынку, но ее предоставление маловероятно при текущей степени выполнения плана заимствований.