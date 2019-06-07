По итогам I квартала «Татнефть» увеличила выручку на 20,7% год к году до 227,3 млрд руб. за вычетом экспортных пошлин и акцизов благодаря росту продаж сырой нефти, тогда как продажи нефтепродуктов и нефтехимической продукции, наоборот, снизились. EBITDA компании возросла на 42,9% год к году до 87,4 млрд руб. за счет улучшения структуры расходов и повышения операционной эффективности. Квартальная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Группы, выросла на 43,2% в годовом выражении до 60,2 млрд руб.

Ключевым моментом отчетности стало увеличение свободного денежного потока (FCF) более чем в 2 раза с 12,1 млрд руб. в I квартале 2018 года до 41,7 млрд руб. С учетом низких капитальных затрат «Татнефть» может себе позволить направлять весь FCF на дивиденды, что она и сделала по итогам 2018 года. Таким образом, годовой дивиденд, с учетом промежуточных выплат, составит 85 руб. на одну акцию, что является рекордом за всю историю компании.

По фундаментальным показателям «Татнефть» стоит достаточно дорого (мультипликатор Р/Е равен 8) по сравнению с другими компаниями в секторе нефти и газа. Тем не менее, в совокупности с двузначными темпами роста финансовых показателей и высокой финансовой дисциплиной, компания предлагает одну из самых высоких дивидендных доходностей в отрасли: 14,1% годовых по привилегированным акциям и 11,2% — по обыкновенным. По нашим оценкам, в 2019 году выручка «Татнефти» превысит 1,2 трлн руб., а чистая прибыль окажется в диапазоне 240-260 млрд руб. Таким образом, долгосрочная цель по обыкновенным акциям «Татнефти» – 850 руб., по привилегированным – 680 руб. Наша рекомендация – «покупать».