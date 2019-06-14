Российский рынок акций снизится на противоречивом внешнем фоне и с учетом дивидендной отсечки в акциях "Роснефти", рубль мало изменится перед решением Банка России по ставке.

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, однако указывают, что такая возможность уже учтена в котировках отечественной валюты.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон перед стартом торгов в РФ остаётся весьма сложным, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"С одной стороны, мы наблюдаем рост котировок нефти, но, с другой, аппетиты к риску падают. Растут военные риски вблизи Персидского залива, а торговая война США и Китая затрагивает всё более широкий круг участников. Вполне возможно, что до встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20 над рынками будет довлеть неопределённость", — комментирует он.

Отечественный рынок стартует в минусе на фоне дивидендной отсечки в бумагах "Роснефти", прогнозирует эксперт.

"С вероятностью почти 100% совет директоров ЦБ примет сегодня решение о снижении ставки. Это потенциально негативно для рубля. Но данное решение уже учтено в котировках", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка отмечает, что опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса. В этот раз аналитик также не считает, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке.

Константин Кочергин из банка "Восточный", считает, что пара доллар-рубль в пятницу проторгуется в диапазоне 64-64,9 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга в плюсе на фоне роста цен на нефть после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, а также ожидания снижения ставки ФРС США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,31%, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, на промышленный индекс Dow Jones растет на 0,09%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index – на 0,58%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,64%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,22%, японский Nikkei 225 — на 0,4%.

Стоимость нефти растет на 0,49% — до 61,61 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,02% — 1,1275 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию торгов вырос по основным индексам, при этом индекс Мосбиржи закрылся недалеко от установленного во вторник уровня исторического максимума.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,24% — до 2758,36 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1346,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 2 копейки – до 64,58 рубля, евро снизился на 32 копейки, до 72,82 рубля, следует из данных Московской биржи.