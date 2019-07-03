На прошлой неделе Минфин объявил план по размещению ОФЗ в 3 кв. на 300 млрд руб., что, на первый взгляд, заметно ниже планов на 2 кв. (600 млрд руб.) и 1 кв. (450 млрд руб.), однако, за вычетом погашений (в 3 кв. их нет, в отличие от 1 и 2 кв.) он не выглядит низким: 300 млрд руб. против 368 млрд руб. во 2 кв. и 269 млрд руб. в 1 кв. Таким образом, согласно плану, Минфин планирует разместить в этом квартале лишь немногим меньше, чем во 2 кв., в то время как 1) такого огромного притока средств нерезидентов не ожидается (по крайней мере, ЦБ РФ, кроме того, на это указывает и возврат к лимитным аукционам); 2) ожидаемые снижения ключевой ставки в следующие 12 месяцев уже в ценах.

В то же время отсюда не следует, что Минфин начнет предоставлять премии на аукционах для выполнения плана, поскольку в условиях исполнения бюджета с большим профицитом (~2 трлн руб. по итогам года) размещение ОФЗ нужно лишь для бюджетного правила (для финансирования покупок валюты в рамках по итогам года на это уйдет 3,8 трлн руб. с целью нейтрализации влияния на рублевую ликвидность), однако, для этих целей можно воспользоваться свободными средствами, размещенными на счетах федерального бюджета в ЦБ РФ (1,6 трлн руб. 1 апреля).