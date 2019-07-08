Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США за июнь оказался заметно лучше ожиданий: payrolls (прирост рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях) составил 224 тыс. (против консенсус-прогноза +160 тыс. и +72 тыс. в предшествующем месяце). Столь позитивные данные заставили инвесторов усомниться в том, что ФРС приступит к агрессивному снижению ключевой ставки (3 раза по 25 б.п. до конца года), индекс S&P прервал «поход» наверх, доходность 10-летних UST поднялась до 2,05%, на 10 б.п. выше локального минимума. Исходя из последнего пресс-релиза, члены FOMC придают большое значение внешним факторам (в частности, торговому конфликту с Китаем и начавшемуся замедлению глобальной экономики), и поэтому они готовы действовать на опережение, то есть смягчить монетарные условия при появлении даже признаков ухудшения состояния американской экономики. Резкое падение payrolls в мае как раз и стало таким признаком, в этой связи последний отчет “спутал все карты”. В условиях перемирия в торговом конфликте с Китаем и все еще сильного состояния рынка труда, ФРС следовало бы взять паузу на июльском заседании (30-31 июля), дождавшись более определенных сигналов.

Однако за сильными payrolls вновь прозвучала критика от Д. Трампа, что глава ФРС не предпринимает достаточных мер для поддержки экономии и ФРС “ничего не понимает”. На прошлой неделе Д. Трамп выдвинул на вакантные места в совете ФРС двух экономистов, которые поддерживают идею президента о необходимости проведения мягкой монетарной политики. Под таким давлением (как президента, так и финансовых рынков, обычно решения FOMC, не согласующиеся с ожиданиями рынка, «плохо заканчиваются») ФРС может пойти на смягчение. Стоит отметить, что фьючерсы оценивают снижение ставки в июле на 25 б.п. с вероятностью 97,5%. Большое влияние на финансовые рынки на этой неделе может оказать выступление Дж. Пауэлла перед Конгрессом (в среду и четверг), а также публикация стенограммы последнего заседания FOMC (в среду).