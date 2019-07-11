В условиях низких доходностей интерес к ОФЗ иссяк
Из предложенных 20 млрд руб. бумаг 6-летнего выпуска 26229 (некогда самый востребованный сегмент) Минфину удалось реализовать всего 15,6 млрд руб.
Основной объем всех поданных заявок (52 млрд руб.) предполагал премию ко вторичному рынку, которая не была предоставлена (отсечка прошла на уровне 7,28%, что лишь на 2 б.п. выше последних сделок до аукциона). Мы не исключаем, что заявления Дж. Пауэлла могут подтолкнуть ЦБ РФ снизить ключевую ставку 26 июля даже сразу на 50 б.п. (однако это, скорее всего, окажет нейтральный эффект на рынок ОФЗ, если, конечно, регулятор не пересмотрит нейтральную ставку в сторону понижения). В ценообразовании рынка ОФЗ уже учтено предстоящее снижение ключевой ставки вплоть на 6,5% (только в этом случае появляется некоторое carry для локальных участников).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190711/830150934.html