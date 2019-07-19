Крупнейшие банки Америки опубликовали квартальную отчётность, уже можно сделать ряд выводов. Особенно хорошо дела идут в сфере потребительского кредитования – это то, что отметили на конференц-звонках JPMorgan, Bank of America и Citi. Bank of America, в частности, упоминает ипотечные займы как драйвер роста: этому активно поспособствовали низкие ставки.

Справляющийся с внутренними трудностями Wells Fargo идёт по пути оптимизации, а не роста: выручка не изменилась ни по отношению к I кварталу, ни по отношению ко II кварталу 2018 года. Но удалось нарастить чистую прибыль за счёт непроцентных доходов. Положительный момент: и Wells Fargo, и другим крупным кредиторам удалось снизить долю «плохих активов».

После стресс-теста ФРС крупные банки готовятся поднять дивиденды и расширить программу обратного выкупа акций – байбэков, но и в прошедшем квартале котировки тоже получили поддержку эмитентов.

С доходами от рыночных операций не всё так гладко. Инвестиционный банк Goldman Sachs показал неоднозначные результаты, которые в большинстве своём превзошли итоги прошлого квартала, но недотянули до значений за аналогичный период прошлого года. Особенно сильный провал произошёл в управлении активами FICC (облигации, сырьё и валюта). Даже неплохая выручка от торговли акциями не перекрыла эти убытки. С другой стороны, подскочил доход от участия в размещении акций, сказывается бум IPO.

В Morgan Stanley по сравнению со II кварталом 2018 года провалилась как торговля FICC, так и акциями. Уменьшились доходы от инвестиционно-банковских услуг, зато выросла выручка от управления активами и благосостоянием.

В глобальной повестке сохраняется неопределённость. На фоне продолжающихся контактов США и КНР поступают тревожные сигналы. Так, Дональд Трамп слишком часто стал напоминать, что может ввести пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта. Кроме того, он поставил себе в заслугу самый низкий за 27 лет квартальный рост ВВП Китая. И то, и другое нельзя назвать хорошим фоном для переговоров.

Со стороны КНР подобных заявлений не поступало, но китайцы добавили в переговорную группу министра коммерции Чжун Шаня, который считается достаточно жёстким переговорщиком. Китай всем видом показывает, что сдавать позиции не готов. Вчера должны были состояться телефонные переговоры с Китаем, по итогам которых можно будет говорить о личной встрече.

Сегодня до открытия рынка отчитаются American Express, BlackRock и Schlumberger. Важной макростатистики не ожидается.