Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. На мировые площадки вернулся оптимизм в ходе вчерашнего дня. В первую очередь это связано с возвращением США и Китая к полноценным переговорам вместо телефонных обсуждений, как это происходило в последние недели. Делегация из Вашингтона прибудет в Китай в понедельник. Кудлоу сообщил, что предварительно Пекин согласился увеличить объемы покупок сельхозпродукции, что является положительным сигналом и отражает готовность страны к дальнейшему обсуждению. Дополнительной поддержкой для индексов выступает договоренность Трампа и парламента по вопросу потолка госдолга на два ближайших года. В течение этого времени технического дефолта не будет.

Корпоративные отчеты ведущих компаний США за 2 кв. 2019 также радуют, вчера достаточно сильные показатели представила Coca-Cola, прибыль которой выросла на 16% к прошлому году. Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к отчетам Apple и Facebook. В случае положительных результатов индексы США обновят исторические максимумы, хотя еще несколько дней назад угроза продолжения коррекции была довольно высокой.

Риск замедления экономического роста остается на повестке – МВФ ухудшил оценку мирового роста в 2019 до 3.2% с 3.3% ранее, согласно свежему обзору. Пересмотр в худшую сторону затронул преимущественно развивающиеся рынки – Китай, Индию, Россию, Бразилию, но в этом списке есть и Япония. Оценка США напротив была улучшена сразу на 0.3%, что связано с мягким курсом ФРС и возобновлением торговых переговоров.

Нефть торговалась достаточно слабо в первой половине дня, однако повышение прогнозной цены барреля от МВФ на 2019-2020 гг и последовавший за этим анонс от API, согласно которому запасы за неделю резко снизились, улучшили ситуацию. Сегодня будет очень важно оценить динамику запасов от Минэнерго США.

Рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, терял позиции к доллару. Минфин сегодня на аукционе предложит один выпуск на 20 млрд рублей с погашением в 2039 году. Премия к рынку вряд ли будет интересной, поэтому весь выпуск разместить, вероятно, не получится. Индекс Мосбиржи нашел локальную поддержку, от которой способен продолжить рост.

Из отчетов можно выделить Трансконтейнер – компания увеличила выручку на 16%, а чистую прибыль на 69% в 1 полугодии, на фоне чего может закрепиться выше 7000 за акцию. Сегодня финансовые результаты 1П раскроет Новатэк, а Polymetal сообщит производственные результаты.