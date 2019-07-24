Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в начале дня теряют в пределах трети процента.

Макроэкономическая статистика, которая выйдет сегодня, – это предварительные данные по деловой активности в Германии, Франции, еврозоне и Соединённых Штатах (сводные индексы, совмещающие в себе производственную активность и активность в сфере услуг). В Америке также будут обнародованы данные по продажам нового жилья за июнь (17:00 по московскому времени).

И в США, и в еврозоне всё меньше компаний настроены оптимистично. Тех, кто верит в улучшение бизнес-условий, по-прежнему большинство (значения индекса выше отметки 50 пунктов), хотя за последние полтора года PMI заметно снизились. Особенно резким стало падение в еврозоне.

Euro Stoxx 50 стабильно отстаёт от S&P 500, несмотря на то, что сейчас сводный PMI еврозоны слегка выше, чем в США. С начала 2018 года Stoxx прибавил всего 1%, большую часть времени приносив убыток своим инвесторам.

Ухудшение бизнес-среды по PMI отражает сложное положение европейской экономики, и неудивительно, что ЕЦБ вплотную приблизился к смягчению денежно-кредитной политики и, возможно, даже новому раунду QE. Завтра в 14:45 по московскому времени будет озвучено решение регулятора по процентной ставке (с января 2016 года она держится на нуле). Инструментарий для стимулирования экономики очень широкий: покупать государственные бонды, корпоративные облигации и даже акции компаний. Японский сценарий, в котором центральный банк является одним из крупнейших акционеров страны и держит акций более чем на 20 млрд долл., скоро может стать не только японским.

Федеральной резервной системе до скупки акций американских компаний ещё очень далеко, но признаки ухудшения экономической ситуации следуют и из отчётностей. По данным Yardeni Research за 18 июля, с начала года прогнозы по чистой прибыли снизили четыре сектора S&P 500 из одиннадцати, по выручке – три. Особенно мрачным своё будущее видят коммунальные компании, энергетики и фирмы, занимающиеся сырьём.

Из индекса широкого рынка квартальную отчётность сегодня опубликуют 40 эмитентов, наиболее известные из них – это Facebook, AT&T, Boeing, PayPal, Caterpillar и Ford. За пределами S&P 500 можно отметить компанию Tesla.