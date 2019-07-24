В начале торгов возможно повышение по индексу РТС
Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в умеренном плюсе. Были признаки спроса в нефтегазовом секторе – напряженность в районе Ормузского пролива поддерживает мировые цены на нефть на комфортном для российских добывающих компаний уровне. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подорожали на 2.4%, Татнефти (TATN) – на 1.9%, Роснефти (ROSN) – на 1.8%. Тем временем смягчение опасений, связанных с «торговыми войнами», стало фактором «охлаждения» спроса на «защитные» активы, что во многом объясняет коррекцию вниз по бумагам Полюса (PLZL, —1.2%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 4.2%, Камаза (KMAZ) – на 4.0%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.4%.
Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, наблюдается повышение и по азиатским индексам..
Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Опасения в отношении «торговых войн» немного смягчились после появления сообщений о планируемой поездке представителей США в Китай в начале следующей недели в целях возобновления торговых переговоров. Вместе с тем, перспективы «торгового перемирия» и решение вопроса с потолком госдолга дали основания для укрепления доллара США на мировом валютном рынке, что снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках.
На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно возвращение к уровню 63.0 по паре доллар-рубль, достаточных оснований для сильных движений пока не наблюдается.
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