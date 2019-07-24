Одной из ключевых новостей вчерашнего дня стала информация о подготовке очного раунда торговых переговоров между представителями США и Китая (первого с момента прекращения переговоров в мае). По сообщениям американской стороны, уже в понедельник делегация во главе с торговым представителем США Р.Лайтхайзером отправится в Шанхай, и круг обсуждаемых вопросов будет достаточно широким. Как мы отмечали ранее, к текущему моменту нет никаких явных сигналов к сближению позиций в ключевом вопросе защиты интеллектуальной собственности, поэтому, на наш взгляд, стороны пока еще далеки от достижения сделки, а источники Bloomberg также отмечают, что «значимого прорыва от переговоров не ожидается». Тем не менее, формально новый раунд переговоров дает хотя бы какое-то движение в направлении поиска компромисса и позитивно воспринимается рынком – американские фондовые индексы завершили вчерашний день локальным ростом, а индекс S&P 500 сумел вернуться выше отметки в 3000 пунктов.

Из негативных событий вчерашнего дня отметим обновление прогнозов по мировому экономическому росту от МВФ. Ожидаемые темпы роста мировой экономики на 2019-2020 гг. были пересмотрены до 3,2% и 3,5% соответственно (понижение по сравнению с предыдущей версией на 0,1%). Особенно заметно была снижена оценка по ожидаемому в этом году экономическому росту для группы стран с формирующимся рынкам и развивающихся стран – с 4,4% до 4,1%. При этом ожидаемые темпы роста американской экономики на 2019 г. были пересмотрены в сторону роста с 2,3% до 2,6% (на 2020 г. оставлены без изменения на уровне 1,9%). Нельзя сказать, что изменение прогнозов МВФ каким-либо принципиальным образом меняет восприятие рисков инвесторами – идея замедления экономического роста уже давно актуальна, и для краткосрочных перспектив рынка, пожалуй, более важным вопросом является ожидаемое понижение ставок ведущими ЦБ.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги ростом на 0,6% по индексу Мосбиржи. Локальное улучшение риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, может позволить индексу удержаться выше отметки в 2700 пунктов, как следствие, сегодня ожидаем консолидации рынка в нижней половине диапазона 2700-2750 пунктов. Отметим, что в конце июля-начале августа состоится перечисление последних дивидендных платежей на счет держателей акций, часть из которых может быть реинвестирована, что может оказать локальную поддержку российским бумагам.