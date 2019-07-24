Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом трех основных индексов на 0,6-0,7%. Индикатор S&P500 продолжает держать курс на достигнутый ранее в этом месяце исторический максимум, расположенный выше 3000 пунктов. Причинами покупок в начале недели стали лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты таких компаний как Coca-Cola и United Technologies, перспектива возобновления торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, а также ожидания снижения процентных ставок ФРС.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет менее 0,1%.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%. В европейском регионе также ждут сигналов о скором смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ на грядущем заседании в четверг.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 0,5-1% после сообщений о запланированном визите представителей США в страну на следующей неделе для продолжения торговых переговоров.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть менее 0,5% после более уверенного роста накануне, который поддерживался перспективой возобновления торговых переговоров. Котировки американского сорта WTI поднялись выше 57 долл, а Brent — выше 64 долл, утром среды получая поддержку от данных Американского института нефти о сокращении запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 11 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов при этом выросли чуть более чем на 5 млн баррелей. Котировки обоих сортов нефти, однако, остаются под краткосрочным давлением до преодоления сопротивлений 64,50 долл по Brent и 57,85 долл по WTI.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника небольшим повышением, а рублевый индикатор смог закрепиться чуть выше отметки 2700 пунктов. В краткосрочном периоде рынок все еще выглядит слабым, но сигналом в пользу развития восходящего движения стало бы закрепление индекса Мосбиржи выше сопротивления 2730 пунктов, а индекса РТС выше 1360 пунктов – к данным уровням индикаторы могут стремиться при сохранении благоприятного внешнего фона.

Рубль при этом немного ослаб против доллара и укрепился к евро вслед за динамикой указанных валют на мировых рынках. Пара доллар/рубль отступила от максимумов дня и осталась в районе сопротивления 63,15 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое все еще ограничивает ее повышение. Пара евро/рубль взяла курс на минимум года 70,38 руб ввиду слабости европейской валюты перед заседанием ЕЦБ.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от увеличения мировой склонности к риску и могут подняться еще немного выше. Ждать сильного роста, однако, все еще не приходится – индексы РФ остаются под давлением важных сопротивлений и, вероятно, будут готовы вернуться к более уверенному повышению лишь в случае серьезного ралли на нефтяных и мировых фондовых площадках.