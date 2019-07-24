По итогам торгов 23 июля индекс МосБиржи вырос на 0,63% до 2701,06 п., а РТС — на 0,32% до 1345,48 п. Основным поводом для роста отечественного рынка стал внешний фон. США и Китай возобновляют переговоры на министерском уровне. От ЕЦБ ждут снижения ключевой ставки на 10 базисных пунктов, а от ФРС на 25. Квартальная отчётность в Европе и США приносит больше положительных сюрпризов, чем отрицательных удивлений. Соответственно, рынки Европы и США росли, подтягивая за собой рискованные активы. Работают и локальные новости. Президент решил приостановить государственную поддержку нефтяным компаниям до конца года, но всё же поручил разработать обоснование для льгот по разработке Приобского месторождения «Роснефти» (+1,8%). Среди лидеров дня оказались бумаги «Сургутнефтегаз» (+2,44%), «Интер РАО» (+1,99%), «Татнефть» (+1,95%) и X5 Retail Group (+1,69%). Самыми слабыми были «Уралкалий» (-3,45%), «Мечел» (-2,09%), «Полюс» (-1,17%) и «Мосэнерго» (-1,17%). Индекс МосБиржи смог закрыть день выше отметки 2700 п., что сохраняет шансы на консолидацию вблизи текущих уровней при относительно спокойном внешнем фоне. Активность была близкой к значениям предыдущей сессии. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,134 млрд рублей.

Рубль не смог удержать свои позиции против доллара, но укрепился против евро. На рынке весьма неожиданно усилились ожидания того, что ЕЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании. Снижение может составить 10 базисных пунктов, что сделает ключевую ставку отрицательной, как и депозитную. Это прямой повод для того, чтобы европейские деньги усилили поток инвестиций в рискованные активы, что будет способствовать росту интереса европейских инвесторов к российским долговым инструментам. В среду Минфин проведёт аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26230 в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости. Дата погашения бумаг 16 марта 2039 года. Стоит также обратить внимание на макроэкономический прогноз МВФ, в котором снижена оценка роста ВВП РФ в текущем году до 1,2%, а вот в 2020 году ожидается ускорение до 1,9%. Многие закладывают фактор ослабления экономического роста в основание будущего снижения ставки ЦБ РФ, что вполне разумно, но пока нельзя говорить с полным убеждением, что регулятор пойдёт на второе подряд снижение.

Американские индексы закрыли день в плюсе, чему способствовали как международные новости, так и локальные. На следующей неделе возобновятся переговоры США и КНР на министерском уровне, а корпорации продолжают превосходить ранее заниженные прогнозы. Coca-Cola (+6,07%) и United Technologies (+1,5%) отчитались лучше ожиданий и обеспечили индекс Dow Jones силами для роста. Нельзя утверждать, что абсолютно всё говорит о безоблачном будущем. МВФ вновь снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2% в текущем году с 3,3% в предыдущей оценке. В самих США продажи жилья на вторичном рынке упали в июне на 1,7%. Рост индекса цен на жильё в США замедлился в мае до 5,0% с 5,3% в апреле. По итогам дня DJIA вырос на 0,65% до 27349,19 п., а S&P 500 на 0,68% до 3005,47 п.

О грядущих переговорах США и КНР пишет не только американская пресса, но и китайская. Идея улучшения торговли доминировала на азиатских торгах. Впрочем, южнокорейский KOSPI пытался свалиться в минус на фоне падения бумаг LG Display, которые были под давлением из-за убытков больше ожиданий. Американо-китайские переговоры могут получить неожиданное осложнение, так как Китай в очередной раз предупредил сторонников независимости острова о последствиях. В Пекине также не исключают силовое решение проблемы. Однако на текущий момент Пекин лишь потребовал от США воздержаться от продажи Тайваню очередной партии оружия на $2,2 млрд. Начали выходить предварительные индексы деловой активности. В Австралии PMI в промышленности снизился до 51,4 п. с 52,0 п. в июне, а в сфере услуг до 51,9 п. с 52,6 п. В Японии индекс опережающих экономических индикаторов упал до 94,9 п. с 95,9 п. в предыдущем месяце. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21698,37 п. (+0,36%), Hang Seng — 28659,24 п. (+0,68%), Shanghai Composite — 2925,03 п. (+0,86%).

Нефть получила мощную поддержку со стороны американской статистики. По данным API, на неделе, завершившейся 19 июля, коммерческие запасы нефти в США упали на 11 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,4 млн баррелей, а дистиллятов на 1,4 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей. К 9:00 мск Brent — $64,1 (+0,42%), WTI — $57,04 (+0,48%), золото — $1420,8 (-0,06%), медь — $5965,73 (+0,22%), никель — $14200 (+0,21%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 97,75 п. Доходность 10-летних казначейских обязательств США немного снизилась до 2,076% после преодоления отметки 2,08% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (-0,04%), GBP-USD — $1,244 (+0,04%), USD-JPY – 108,13 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть получает дополнительную поддержку для роста, азиатские рынки ждут переговоров США и Китая. От ЕЦБ ожидают снижения ставки, что усилит поток европейских денег в рискованные активы. Соответственно, в начале торгов отечественный рынок будет расти, а рубль способен продолжить усиливать свои позиции против евро.