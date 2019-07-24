Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торгов
Российский рынок акций и рубль немного подрастут в начале торгов на улучшении внешнего фона. Тем не менее, рассчитывать на сильное восходящее движение не стоит.
ПРОГНОЗЫ
Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, полагает Антон Старцев из ГК "Олма".
"Опасения в отношении "торговых войн" немного смягчились после появления сообщений о планируемой поездке представителей США в Китай в начале следующей недели в целях возобновления торговых переговоров", — добавляет он.
Локальное улучшение риск-аппетита на рынках может позволить индексу удержаться выше отметки в 2700 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.
Как следствие, аналитик в среду ожидает консолидации рынка в нижней половине диапазона 2700-2750 пунктов.
"Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 2700 пунктов, и многие трейдеры могут расценить это как ложный пробой, увеличив покупки. Однако мы не советуем настраиваться на длительный и сильный рост, вероятность возобновления снижения велика", — комментирует Алексей Антонов из "Алор Брокер".
На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно возвращение к уровню 63 рубля за доллар, достаточных оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает Старцев.
Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что курс доллара в среду будет находиться в диапазоне 62,8-63,55 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Ведущие промышленные индексы США во вторник на закрытии торговой сессии продемонстрировали позитивную динамику из-за оптимизма рынка, связанного с переговорами США и Китая по торговле.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,01-0,32%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут: гонконгский Hang Seng Index – на 0,59%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,67%, японский Nikkei 225 — на 0,34%.
Стоимость нефти растет на 0,39% — до 64,08 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару снижается на 0,02% — 1,1149 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций вырос во вторник вместе с зарубежными площадками, отмечают эксперты.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,63% — до 2701,06 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1345,48 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 7 копеек – 63,16 рубля, евро снизился на 28 копеек, до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
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